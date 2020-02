Tri con un pie en octavos en el Premundial Femenil Sub 20

Galería 1 de 6

La Selección Mexicana se impuso 4-0 a su similar de Nicaragua en la segunda ronda de la fase de grupos del Campeonato Premundial Femenil Sub 20, con lo que logró poner un pie en los octavos de final del certamen, a falta de cerrar el trámite ante Guyana.

Las anotaciones del cuadro tricolor fueron obra de Gabriela Juárez al minuto 21, Alison González (29), Anette Vázquez (63) y Yanin Madrid (77).

Con este resultado, México se pone a la cabeza del Grupo D, con los mismos puntos que Guyana, que logró la victoria sobre Puerto Rico, mientras Nicaragua queda fuera de la competencia.

Las mexicanas presionaron desde el primer momento, llegaban hasta la portería rival, pero no tuvieron la contundencia necesaria para romper el cero en el marcador.

La primera anotación llegó al minuto 21, cuando Destinee Manzo llegó por la banda izquierda y mandó el centro, Juárez se levantó entre la defensa y con un cabezazo abrió el marcador. Minutos después, González recibió un balón de Reyna Reyes en las inmediaciones del área, la jugadora de las Rojinegras del Atlas se dio la vuelta y no dudo en disparar, así aumentó la ventaja del equipo tricolor al 29.

En el complemento, parecía que las nicaragüenses querían revivir, pero Vázquez les quitó las ganas cuando, en una jugada derivada de un tiro libre, Manzo le retrasó el esférico, para que desde el filo del área venciera a la arquera Yahara Salmerón.

Madrid culminó la goleada en una serie de rebotes dentro del área, en la que la aguerrida jugadora de Pachuca luchó hasta retener el balón y disparar para anotar el cuarto y definitivo del equipo mexicano.