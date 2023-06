Tri Sub-23 complica pase

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo era conseguir un empate o bien la victoria para poder amarrar el liderato del grupo y el pase a la siguiente fase del Torneo Maurice Revello, pero la Selección Mexicana falló en el intento y acabó perdiendo el partido (0-2) ante el ordenado equipo de Australia.

La derrota de este lunes dejó al equipo Tricolor Sub 23 en el segundo puesto del grupo B con seis puntos, por lo que los australianos fueron los que avanzaron de fase y ahora México pende de un hilo, pues podría meterse como mejor segundo lugar, pero para eso deberá esperar otro resultado.

La férrea defensa de Australia complicó las cosas al seleccionado de nuestro país, pues pese a algunas llegadas, el objetivo que era el gol no se pudo cumplir. En cambio, los jugadores del combinado australiano siempre encontraron una solución y eso les ayudó a marcar los dos tantos del encuentro, que ahora los tiene clasificados en la siguiente instancia.

Noah Botic abrió el marcador al minuto 50 y Marlee Francois sentenció el encuentro al 87’.

Con lo anterior, la Selección Mexicana ahora debe esperar hasta el martes para conocer su futuro en el torneo y aspira a asegurar su lugar como mejor segundo lugar del certamen.

En ese contexto, la Selección Mexicana dependerá de la definición del Grupo C para esperar ser el mejor segundo lugar. Panamá es líder con cuatro puntos, pero es seguido por Marruecos y Japón, ambos con tres unidades, mientras que Costa de Marfil está en el sótano con dos. Japón y Costa de Marfil de enfrentan a las 6:00 AM hora de la Ciudad de México, mientras Panamá hace lo propio contra Marruecos a las 9:30 AM.