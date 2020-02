Triste cumpleaños número 27 para Nicolás Castillo

Nicolás Castillo llega a su cumpleaños 27, pero lo hace en su peor momento como futbolista. El chileno se recupera en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Ayer, el andino regresó al hospital por un sangrado en el muslo derecho, por la cirugía del tendón recto femoral a la que fue sometido el pasado 29 de enero.

Sin embargo, la situación de "Nico" es delicada, porque después de dicha cirugía presentó una trombosis que le fue tratada oportunamente, pero su tratamiento será lo que complicará su retorno a las canchas.

Castillo arribó al Nido en el clausura 2019, procedente del Benfica de Portugal, donde no tuvo protagonismo debido a sus constantes lesiones.

En el 2019, Castillo no estuvo exento de las lesiones, las cuales afectaron también sus llamados a selección chilena. La más grave, la del Apertura 2019, en la J-3 contra el Tijuana, en la que una dura entrada de Gibran Lajud le provocó al delantero una fractura de peroné.

En total, el año pasado el andino sumó 23 partidos disputados, 17 como titular y nueve goles. Anteriormente, el jugador sudamericano jugó con los Pumas (Clausura 2017- Clausura 2018). En su estadía como felino, registró entre Liga y Copa 43 juegos, 40 de titular, para un total de 26 goles.

Ahora que no pasa por su mejor momento, el América expresó en redes sociales su pronta recuperación y exhortó a los aficionados a dejarle mensajes de ánimo. Por el momento, el artillero andino sigue bajo observación tras el sangrado, a la espera de ser dado de alta para continuar con la recuperación en su casa.