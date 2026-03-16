Triunfa Man United y Liverpool empata

MANCHESTER.- Bruno Fernandes se acercó al récord de asistencias de la Liga Premier, mientras el Manchester United afianzó su control de la clasificación a la Liga de Campeones el domingo con una victoria 3-1 ante el Aston Villa.

Tottenham evitó extender un récord no deseado del club al detener su racha de derrotas con un empate tardío para igualar 1-1 con el Liverpool.

Fernandes dio asistencias en dos de los goles del United para elevar su cuenta de la temporada a 16. El récord en una sola campaña de la Liga Premier es de 20, marca que alcanzaron tanto Thierry Henry como Kevin De Bruyne.

Fernandes, que ahora suma 100 asistencias como jugador del United, tiene hasta ocho partidos más para establecer un nuevo récord en la máxima división del fútbol inglés.

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Para el United, más importante fue una séptima victoria en nueve partidos bajo el mando del entrenador Michael Carrick. El United es tercero, con tres puntos de ventaja sobre el Villa, cuarto.

Liverpool está dos puntos más atrás, en quinto, después de desperdiciar la victoria ante los Spurs cuando Richarlison anotó en el minuto 90 para sorprender a la multitud de Anfield. Tottenham parecía listo para extender su peor racha de derrotas a siete partidos en todas las competiciones cuando iba perdiendo por el tiro libre de Dominik Szoboszlai en la primera parte. El empate dejó al Tottenham con un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

En el otro extremo de la tabla, el Nottingham Forest salió de la zona de descenso con un empate 0-0 ante el Fulham.

Crystal Palace y Leeds también empataron 0-0.