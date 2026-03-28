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Triunfan Clippers sobre la bocina

Con un tiro de Kawhi Leonard con 0.4 segundos por jugar vencen a Pacers

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan Clippers sobre la bocina

INDIANÁPOLIS.- Kawhi Leonard encestó un tiro en suspensión con 0,4 segundos por jugar, y los Clippers de Los Ángeles remontaron un déficit de 24 puntos para superar el viernes 114-113 a los Pacers de Indiana.

Leonard terminó con 28 puntos, al llegar a 20 por 50º partido consecutivo. Darius Garland lideró a los Clippers con 30.

Los Ángeles fue arrollado al inicio por el equipo con el peor récord de la NBA. Los Pacers estuvieron encendidos, con 8 de 11 en triples en el primer cuarto, para tomar una ventaja de 42-21.

La diferencia creció a 45-21 al comienzo del segundo periodo, antes de que los Clippers reaccionaran para lograr su cuarta victoria consecutiva, lo que le dio al entrenador Tyronn Lue el triunfo número 400 de su carrera.

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Indiana volvió a ponerse al frente 113-108 con un tiro en suspensión de Obi Toppin cuando quedaba un minuto. Leonard respondió con la misma dosis, Garland encestó dos tiros libres y los Clippers recuperaron el balón después de que Pascal Siakam falló un disparo.

Sacaron desde la banda izquierda para Leonard, quien botó hacia el centro y se elevó para anotar el tiro ganador.

Leonard se convirtió en el 14º jugador de la NBA en anotar al menos 20 puntos en 50 partidos consecutivos, una racha que comenzó el 28 de noviembre.

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