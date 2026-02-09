logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan Knicks sobre los Celtics

Jalen Brunson impulsó la victoria con 31 puntos, Josh Hart agregó 19

Por AP

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan Knicks sobre los Celtics

BOSTON.- Jalen Brunson anotó 31 puntos y Josh Hart agregó 19 para ayudar a los Knicks de Nueva York a vencer el domingo 111-89 a los Celtics de Boston que tuvieron una mala noche de tiro.

Karl-Anthony Towns tuvo 11 puntos y diez rebotes para los Knicks, quienes no estuvieron en desventaja durante los últimos 42 minutos. Mikal Bridges (14 tantos) y el recién adquirido José Alvarado (12 unidades) fueron los anotadores de dos dígitos de Nueva York, que atinó 14 de 45 (40%) desde la línea de tres puntos.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Derrick White agregó 19 para los Celtics, quienes vieron su racha de cinco victorias consecutivas interrumpida. Baylor Scheierman comenzó en lugar del lesionado Sam Hauser y terminó con diez puntos, 13 rebotes y cinco asistencias. Boston atinó 37% de sus tiros de campo y 7 de 41 (17.1%) desde fuera del arco.

El enfrentamiento reunió a dos de los mejores equipos de la Conferencia Este. Boston llegó con ventaja de un juego sobre Nueva York, que es segundo. Se enfrentarán una vez más durante la temporada regular el 9 de abril en Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Knicks lideraban 60-53 al medio tiempo. Brunson tenía 19 puntos en dos cuartos, con 12 en el primero. Boston estuvo en desventaja por hasta 17 puntos, pero lo convirtió en un juego de dos posesiones al entrar en la segunda mitad a pesar de lanzar cinco de 22 (22.7%) desde el rango de tres puntos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026
Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

SLP

El Universal

La escudería estadounidense Cadillac hace historia en la Fórmula 1 al presentar su monoplaza para la temporada 2026 junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots
Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots

Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots

SLP

AP

Intercepciones clave y un duelo épico entre Maye y Darnold marcan la final del Super Bowl entre Seahawks y Patriots.

Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks
Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks

Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks

SLP

AP

Tras su paso por los Nets, Cam Thomas firma con los Bucks de Milwaukee. Descubre su trayectoria en la NBA y más.

Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina
Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina

Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina

SLP

AP

Atletas estadounidenses generan controversia en Juegos Olímpicos Milán-Cortina con críticas a políticas de Trump.