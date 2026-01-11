Triunfan los Rams sobre los Panthers
Un pase de TD de Stafford a Parkinson le dio la victoria a Los Ángeles
CHARLOTTE.- Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos restantes para llevar a los Rams de Los Ángeles a una dramática victoria de 34-31 el sábado sobre los Panthers de Carolina en la ronda de comodines en el juego inaugural de los playoffs de la NFL.
Stafford completó 24 de 42 pases para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua tuvo diez recepciones para 111 yardas y dos touchdowns en total, ya que los Rams (13-5), que eran favoritos por diez 1/2 puntos, avanzaron a los playoffs divisionales.
Bryce Young lanzó para 264 yardas y un touchdown y corrió para otra anotación para Carolina (8-10), que terminó la temporada perdiendo cuatro de sus últimos cinco juegos. Jalen Coker tuvo máximos de carrera con nueve recepciones para 134 yardas con un touchdown y Chuba Hubbard corrió para 46 yardas y dos touchdowns.
Carolina redujo la ventaja a 17-14 al medio tiempo después de una carrera de touchdown de uno yarda de Hubbard y una escapada de 16 yardas de Young, la segunda carrera de touchdown más larga de su carrera.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los Rams tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja, pero Nacua dejó caer un potencial tercer touchdown en un pase por la banda derecha de Stafford justo antes del medio tiempo.
no te pierdas estas noticias
Rams de Los Ángeles ganan a Panthers con touchdown de Stafford
AP
El quarterback Matthew Stafford fue la figura destacada en la victoria de los Rams sobre los Panthers en un partido lleno de emociones.
Jóvenes Leones Indomables devuelven la esperanza a Camerún
AP
Samuel Eto'o elogia el honor devuelto por Camerún tras su eliminación en la Copa Africana.
Polonia se clasifica para la final de la United Cup tras vencer a Gauff y Harrison
AP
La dupla polaca venció a Coco Gauff y Christian Harrison en un emocionante partido de dobles mixtos para asegurar su lugar en la final.