Triunfan Nuggets sobre los Wizards
Watson impone récord personal con 35 puntos; ganan pese a bajas
WASHINGTON.- Peyton Watson anotó un récord personal de 35 puntos para liderar a los Nuggets de Denver que, pese a acusar bajas, doblegaron el jueves 107-97 a los Wizards de Washington.
Jamal Murray añadió 24 puntos por los Nuggets, quienes evitaron su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada. Jonas Valanciunas sumó 16 unidades en su regreso tras perderse 11 partidos por una distensión de pantorrilla. Aaron Gordon también anotó 16 puntos.
Nikola Jokic se perdió su decimotercer partido consecutivo con Denver debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.
Kyshawn George anotó 20 puntos y capturó 12 rebotes por Washington, que perdió su octavo partido consecutivo. Tre Johnson añadió 19 tantos a la causa de los Wizards, quienes cayeron en 14 partidos consecutivos desde finales de octubre hasta principios de diciembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Washington tuvo su peor porcentaje de tiros atinados de la temporada con un 38,1% (32 de 84) y cayó a una foja de 10-33, un juego por delante del último lugar, Indiana, en la Conferencia Este. Los Wizards nunca tuvieron la delantera después del medio tiempo, pero lograron un empate a 83 después de un tiro libre de Alex Sarr al inicio del último cuarto.
Denver respondió con una racha de 9-0. Watson encestó un triple y otro tiro durante ese tramo.
Más tarde, superó su mejor marca de la temporada y de su carrera de 32 puntos con un tiro libre a falta de 1:50 minutos, después de recuperarse de una caída incómoda durante un intento de mate disputado.
no te pierdas estas noticias
Naomi Osaka deslumbra con su estilo y tensión en el Abierto de Australia
AP
La campeona Naomi Osaka se ve envuelta en un duelo lleno de fricción con Sorana Cirstea en el Abierto de Australia.
Semana del Super Bowl: Deportes, música y celebridades se unen en eventos previos
AP
La Semana del Super Bowl en el Área de la Bahía promete emocionantes eventos deportivos, conciertos de celebridades y experiencias únicas para los fanáticos.
Siete atletas dan positivo por dopaje en Juegos Olímpicos Río 2016
AP
La Agencia Internacional de Pruebas informa resultados positivos en análisis de muestras de Juegos Olímpicos pasados.