Triunfó la dupla De Alba Jr.-Marín

Un dominio total por parte del Sidral Aga Racing Team, se vivió la segunda ronda de la Súper Copa 2021, con doble triunfo de Salvador de Alba Jr. y Marco Marín en la Copa Mercedes-Benz, dejando en claro que los tapatíos pelearán por el campeonato.

Con un ritmo impresionante y teniendo una gran exhibición, la dupla tapatía formada por Salvador de Alba Jr. y Marco Marín con el auto #48 Sidral Aga / Red Cola / Poker lograba un primer hit inmejorable, arrancando con Salvador al volante desde la "Pole" para mantener la posición durante los primeros 25 minutos. De esta forma el volante pasaba a manos de Marco, quien sin ningún titubeo abría una brecha importante entre sus más cercanos perseguidores para de esta forma alcanzar su primer triunfo del 2021. El podio era completado por Andrik Dimayuga junto a Juan Ma. González, y Santos Zanella con su hijo Santos Zanella Jr.

El hit que cerraba la jornada no cambiaría mucho, yendo de punta a punta se quedaban con la segunda victoria del día, dando un paso adelante en el campeonato y mostrando un ritmo irrompible para los demás competidores. En esta ocasión serían acompañados en el podio por Andrik Dimayuga y Rafael Vallina.

El siguiente paso para el Sidral Aga Racing Team en la Súper Copa, llegará los días 19 y 20 de junio cuando se enfrenten a la tercera fecha de la Copa Mercedes cuando esta visite el estado de San Luis Potosí.

TRACTOCAMIONES

Un carrerón dieron los Tractocamiones Freightliner en Aguascalientes, donde el ganador fue el tapatío Salvador de Alba Jr. de Red Cola-Sidral Aga que fue escoltado por Majo Rodríguez de Value Parts y el regiomontano Enrique Baca de TUM.

En un comienzo todo indicaba que Richards se llevaría su segunda victoria de la temporada, pero se vio obligado a abandonar. A partir de allí Salvador y Majo se centraron en un espectacular duelo que duró hasta la bandera de cuadros.

"Es una victoria que se estaba haciendo esperar y que mejor en un día que parece me voy a llevar todo", refiriéndose a que también se impuso en la carrera 1 de Mercedes-Benz.

Por su parte Rodríguez que obtuvo en el OAM su segundo lugar número 2 ya que una vez en Ciudad de México lo había conseguido, dijo: "Es magnífico, creo que me faltó una o dos vueltas para poder rebasar a Salvador, pero de todas maneras me voy contenta porque es un buen resultado para mis patrocinadores, Value Parts-Freightliner.

"ME QUISO REBASAR POR AFUERA": IVÁN GONZÁLEZ

Una de las carreras más emocionantes que se disputaron en el Óvalo Aguascalientes México, fue la de la F5 en virtud de in incidente que se registró entre el ganador Iván González de Casa Resiú-AGP Constructora y el actual monarca de la ex F-1800, Enrique Reyna de Mao Racing.

Faltando pocas vueltas para el final una bandera amarilla dejó en cero la ventaja de Iván y en el reinicio Enrique comenzó a rebasar para emparejar al líder y producirse un contacto que lo dejó fuera del podio al potosino.

"Me quiso rebasar por afuera y en un lugar donde era imposible realizar esa maniobra. Pero eso ya pertenece al pasado y esta victoria es un desquite de Guadalajara, donde estuve cerca de ganar", aclaró.