Tsitsipas y Zverev ya están clasificados a las Finales ATP y solo quedan dos plazas

El griego Stefanos Tsitsipas, defensor del título, y el alemán Alexander Zverev, campeón hace dos años, se han clasificado para las Nitto Finales ATP, que se disputarán en el O2 de Londres del 15 al 22 de noviembre, un evento para el que quedan aún dos plazas.



Tsitsipas y Zverev se unen al serbio Novak Djokovic, al español Rafael Nadal, al austríaco Dominic Thiem y al ruso Daniil Medvedev para el 50 aniversario del torneo que comenzó en 1970.

Tsitsipas venció a Dominic Thiem en la final de 2019 en su debut en el torneo, para convertirse en el ganador más joven de esta competición desde el australiano Lleyton Hewitt, de 20 años, en 2001. Hace dos temporadas, Zverev se convirtió en el primer campeón alemán en la final de la temporada desde Boris Becker en 1995, informa la ATP.

Tsitsipas, de 22 años, lleva esta temporada un balance de 28 victorias y 10 derrotas, que incluye su quinto título del ATP Tour en el Open 13 de Provenza en Marsella en febrero. El griego también terminó subcampeón en Dubai, ese mismo mes, y Hamburgo antes de llegar a su segunda semifinal de un Grand l campeonato de Grand Slam, perdiendo contra Djokovic en Roland Garros.

Zverev, 23 años Zverev, debutó en las Finales ATP en 2017 y venció al suizo Roger Federer y a Djokovic en el camino hacia el trofeo al año siguiente. Zverev, con un récord de 15-8 partidos en 2020, llegó a su primera final de un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos del mes pasado, perdiendo contra Thiem en un desempate del quinto set, y perdió contra el mismo jugador en las semifinales del Abierto de Australia en enero.

El argentino Diego Schwartzman es el siguiente en la lista de clasificació, mientras que otros cuatro contendientes para los dos puestos restantes de individuales compiten esta semana en eventos del ATP Tour. El No. 10 del mundo, el ruso Andrey Rublev, y el No. 12 del ranking, el canadiense Denis Shapovalov, participan en el Abierto de San Petersburgo, donde Medvedev aspira a retener su corona, y el No. 13 del ranking, el español Roberto Bautista Agut, juega en Colonia, junto con Zverev y el ex número uno del mundo Andy Murray.

De acuerdo con la orientación del Gobierno del Reino Unido, la final de la temporada 2020 se ha planificado a puerta cerrada debido a la actual pandemia de COVID-19. Es el último año que este evento se disputa en Londres, y el próximo tendrá lugar en Turín (Italia) hasta el 2025.