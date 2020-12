"Tuca" explota contra quien señalan que Tigres juega confiado

Ricardo Ferretti se prendió por los constantes señalamientos en caso de los Tigres sean eliminados a manos del Olimpia, en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. "Exageran demasiado y siento que con mis jugadores la mentalidad es no menospreciar a nadie, jugar con seriedad y no tener sorpresas. Hace poco vimos cosas cuando uno se cree superior", comentó el timonel felino. "Se tiene respetar al rival y ustedes [la prensa] no lo hacen, pero nosotros sí. Es una manera muy fácil de hacer periodismo, para atacar".

Al Tuca se le ha criticado la ausencia de títulos internacionales con los Tigres, que hacen fuertes inversiones. A pesar de que se ha coronado cinco veces en la última década dentro de la Liga MX, el brasileño se ha quedado corto en la Concachampions, el principal torneo de la confederación. Mientras al América, el otro representante tricolor en el torneo continental, se jugará la vida ante el LAFC, con Carlos Vela como figura, a los universitarios les tocó, lo que parece en el papel, el rival sencillo en las semfinales. A pesar de ello, Ferretti no se confía.

"Tuve la oportunidad de ver al rival y por eso he mencionado tener respeto y jugar con humildad. El Olimpia juega, se defiende y va al aire muy bien. Debemos estar muy atentos para pasar a la siguiente fase", afirmó. Los hondureños vienen de sorprender al Montreal Impact (2-2, en el global).