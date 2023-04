"Tuca" Ferretti feliz por la desaparición del repechaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- El Clausura 2023 será el último torneo como lo conocemos. Para la próxima temporada ya no habrá repechaje y esa es una gran noticia para Ricardo Ferretti.

"Excelente. Todo eso se creó con una razón, la pandemia. Yo creo que volver otra vez los ocho, es lo más adecuado", aseguró el estratega celeste en conferencia de prensa.

Sobre el tema de ascenso y descenso, Ferretti aseguró que es lo más adecuado así como la reducción de jugadores no nacidos en México.

"Volver con el ascenso y descenso es lo más adecuado. La reducción de extranjeros. Dos tarjetas para suspender a un jugador, es lo adecuado... ¡Ah esto no está, verdad!".

A pesar de tener dos derrotas consecutivas (ante América y Chivas), la suerte está de su lado. Ganar o ganar, es lo único que le sirve a Cruz Azul para conseguir el partido como local durante la fase de repechaje.

Santos Laguna será su última prueba y "Tuca" quiere ganarlo a toda costa. Desea que el Estadio Azteca se convierta en fortaleza para la reclasificación.

"Yo creo que, como cualquier otro partido. Los ingredientes que usted habla dan un cierto matiz a la situación, pero hay que enfrentar el equipo Santos respetándolos y buscando hacer nuestro partido para sacar el triunfo y ahí lograr jugar el repechaje en el Azteca, nuestra casa", dijo.

¿Qué necesita La Máquina para tener en casa el partido de repechaje?

Con la victoria de Querétaro 0-2 al Santos Laguna, a los celestes les basta el triunfo para asegurar la repesca en casa. Cruz Azul marcha octavo con 21 unidades de 48 posibles.

Con un empate, necesitaría que Atlas no gane en el estadio Alfonso Lastras, cuando enfrenten al Atlético de San Luis en esta fecha.

En caso de perder, la cosa se pondría complicada, ya que esperaría resultados de Atlas (20), Querétaro (20) y Santos (19), clubes que aún pueden pasarlos en puntos.