El "Tuca" reconoce que en Selección le impusieron jugadores

Ricardo Ferretti acaba de iniciar una nueva etapa profesional en el futbol, pues comenzó a participar como analista y panelista de la cadena ESPN. Sin embargo, muy fiel a su estilo honesto y directo dio a conocer un detalle importante de su experiencia en los banquillos: durante su etapa al frente de la Selección Mexicana los patrocinadores le impusieron jugadores.

El extécnico de Tigres aprovechó su espacio en el programa "Futbol Picante" y ante las cámaras reconoció que tuvo que sumar a elementos que no eran totalmente de su gusto.

"En la Selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores", comentó a pregunta expresa del también exjugador y extécnico Rafael Puente.

Ferretti, quien no quiso decir nombres y dirigió al Tricolor en cuatro partidos, detalló que fue buscado para un nuevo proceso, una idea que él mismo rechazó.

El experimentado entrenador también aseguró que hubiera aceptado sumar a Jaime Lozano en su equipo de trabajo, incluso hubiera dejado que trabajara con el equipo para después tomar el primer equipo tras un año por el proceso que lleva en categorías inferiores.

La imposición de Guillermo Ochoa en el Tricolor

Una de las posiciones que más polémica genera en la Selección Mexicana es la de la portería, misma que desde hace varios años se encuentra bajo el cuidado de Guillermo Ochoa.

Un guardameta experimentado y que actualmente milita en el Salernitana de la Serie A, causando en la presente temporada muchas dudas que han puesto en juego su continuidad en el Tricolor.

Situación que causó importantes revelaciones por parte Ricardo Ferretti, quien aceptó que Ochoa fue uno de los jugadores impuestos en su paso por la Selección Mexicana.

El comentarista de la cadena ESPN, narró que en ese lapso al frente de México, prefería a otros porteros.

"Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. No hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando", comentó.

Por último, Ferretti detalló que Guillermo Ochoa no aparecía en su lista para partidos importantes y en ese momento le pidieron incluirlo y aceptó al ser interino.

"Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen 'Tuca, pero es que fulano de tal, pues métalos'", finalizó.