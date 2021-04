"Tuca" Ferretti reta a periodistas: "quiero ver aquí la jeta de ustedes"

El estratega de Tigres, Ricardo "Tuca" Ferretti, aceptó que quiere dejar de lado las conferencias virtuales y volver a realizar una presencial, eso sí, solicitó a los reporteros que quieran asistir que se hagan una prueba de Covid-19 y presenten su resultado negativo, por el bien de todos.

Además, mencionó que "quiere ver la jeta de todos" los periodistas que acudan a su siguiente conferencia en el estadio Universitario, "Ya quiero ver aquí la jeta de ustedes, que me hablen de frente aquí, cabrones", mencionó el técnico.

Los Tigres vienen de perder 1-3 contra el América en la jornada 14 del Guardianes 2021 y algunos aficionados, que regresaron a las gradas del ´Volcán´, mostraron su molestia por el malos resultados del equipo en las últimas semanas, e incluso algunos pidieron su salida de la institución.

A mediados de la semana, los felinos disputarán el partido pendiente de la jornada 5 ante el FC Juárez y el próximo domingo visitarán la cancha del estadio Olímpico Universitario para medirse a Pumas en actividad de la fecha 15.

No mandó sacar al aficionado

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, negó que haya pedido que sacaran a un aficionado en el juego contra el América. El brasileño, eso sí, dijo que está acostumbrado a las mentadas de madre.

"No tengo ni idea de lo que hablas", dijo cuando se le preguntó en Monterrey, Nuevo León, por el incidente con el fanático de Tigres.

Agregó que no maneja redes sociales, y eso le ayuda a mantenerse lejos de todo lo que se dice sobre él: "No quisiera tener teléfono, no sé de lo que me hablan. Problemas con aficionados he tenido miles, desde antes siempre ha habido discordancia en ciertas cosas. No soy centenario para caer bien a todo el mundo, ni todos los aficionados son como Libres y Lokos que apoyan todo el tiempo".

El que le mienten la madre, no es nuevo: "Que me mienten la madre y me vengan a decir de cosas. Que ponga a fulano cuando ya hice los cambios. Que tengan preferencias por un jugador y están chingue y chingue... Yo no sé, mi madre ya se murió y ya no me afecta cuando me la mientan. He discutido pero hasta ahí".

Sobre las quejas del representante de Nicolás "Diente" López, que externó que el jugador está a disgusto en el club por ser utilizado poco y porque fue sacado en el duelo ate Querétaro cuando entró de cambio, comentó: "Lo único que hacen estos cabrones (los promotores) es venir a chingar y firmar contratos para ganar el 10 por ciento del sueldo del jugador. Cuando las cosas no están saliendo bien pues quieren proteger su 10 por ciento y como son poco hombres mandan mensajitos con los medios de comunicación. A la hora de firmar me vienen a lamer los pies para contratarlos, son chiquitos".