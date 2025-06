Tuca revela por qué no llegó a Rayados

Hace unas semanas, cuando Rayados anunció la destitución de Martín Demichelis tras los fracasos en Liga MX y en la Copa de Campeones de Concacaf, el histórico entrenador Ricardo "Tuca" Ferretti se postuló en vivo en ESPN como candidato a tomar las riendas del Monterrey; sin embargo, no fue tomado en cuenta y finalmente fue el español Domenec Torrent quien asumió como director técnico de la Pandilla.

Sin embargo, cuando el "Tuca" confesó su deseo por dirigir al Monterrey, la afición albiazul dividió su opinión entre quienes lo hubieran aceptado a pesar de su glorioso pasado con Tigres y quienes no lo querían en el club. Este martes, se viralizó un video donde el propio Ferretti revela, de forma particular, el motivo por el cual no regresó a los banquillos.

En el video se observa a Ferretti en una gasolinera junto a su coche y un empleado le preguntó sobre su frustrada llegada a los Rayados.

"Pensé que ibas a agarrar a los Rayados, ¿por qué no los agarró?", cuestionó el aficionado. Con una sonrisa, Ferretti respondió: "El puto del 'Tato' (Noriega) no quiso" en referencia al presidente deportivo del Monterrey.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí