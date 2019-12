Tuvo Max González un frustrado fin de semana en Nascar

Una falla en los frenos de su auto, impidió al piloto tapatío, Max González, tener un buen fin de semana en el Autódromo capitalino de los Hermanos Rodríguez, durante la celebración de la última fecha puntuable de la temporada 2019 de la Nascar Peak México Series.

González que conduce el coche marcado con el número 27 Amistad-Rancho ElFortín-Desteca-Creacion

InnovativaDeMéxico padeció durante las prácticas, calificación y carrera el imponderable citado, lo que le privó de finalizar el año con una buena actuación.

"Cerramos la campaña mal, no como lo habíamos planeado, hubo una falla en los frenos, que no nos dejó completar ni una sola vuelta limpia, los fierros no tienen palabra, teníamos todas las intenciones y el carro para sellar una buena prueba", indicó González.

El integrante del equipo Force México Racing lamentó que el desperfecto en su auto le haya impedido mostrar el desarrollo que han logrado a lo largo del año y que los hace ser competitivos.

"Tuve un gran coche, sabíamos que íbamos a estar muy constantes, pensamos que lo frenos ya estaban arreglados, pero desde la primera vuelta de la carrera no mostraron lo contrario, no completamos ni un cuarto de la prueba, es una lástima", subrayó el tapatío.

Pese a estas circunstancias, Max destacó que tienen el auto para pelear el próximo año por los primeros sitios, siempre y cuando la suerte esté de su lado "al final del día sabemos que tenemos un auto para competir y esa parte de que los fierros no tienen palabra o de la suerte a nuestro a favor no se pueden controlar hasta cierto punto", expuso el joven piloto.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus patrocinadores a lo largo de todo el año y confió en poderles brindar mejores resultados en la siguiente campaña de la Nascar Peak México Series.