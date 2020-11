Tuvo Rubén Pardo un gran progreso

El piloto Rubén Pardo cerró la jornada 9 del campeonato Nascar Peak México Series en las posiciones en la competencia celebrada en la pista del autódromo de Aguascalientes.

"Vamos por buen camino, aunque todavía nos falta para poder pelear los lugares de adelante. Sin embargo, fue una carrera muy fluida, registramos un gran progreso, aunque tenemos que trabajar en el por qué se degrada tan rápido el auto, aunque está entero", dijo el piloto.

Agregó, "no me resta más que agradecer a todo el equipo, así como a las marcas que me apoyan y por quienes trataremos de seguir mejorando para las siguientes fechas en Querétaro y Puebla".

Pardo, atleta Monster Energy, y piloto de la máquina #77 de ITCR Infraestructura – LUMO Financiera del Centro – Monster Energy – Vertiv – Castrol – Telcel – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Alsoma International e integrante del equipo Alpha Racing, se va de esta plaza muy satisfecho con lo logrado en esta carrera al cruzar la meta en el lugar seis.