Tuzos aplasta a Tigres

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PACHUCA.- Los Tuzos aún se aferran a la posibilidad de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano, después de golear (3-0) a unos desanimados Tigres que, a falta de dos fechas para que termine la fase regular, prácticamente ya están eliminados del torneo Apertura 2026.

Cuando parecía que el primer tiempo del partido sería para el olvido para ambos bandos, Salomón Rondón abrió el marcador con un zurdazo (42´) que revivió el juego de los de Pachuca.

El delantero venezolano no tardó en firmar un doblete, gracias a una asistencia de Oussama Idrissi que le permitió rematar dentro del área al minuto 53´.

Con este resultado, el Rey Salomón llegó a 15 tantos en el certamen, por lo que el liderato en la tabla de goleo es suyo. Lleva una ventaja de seis anotaciones frente al segundo lugar, mismo que le pertenece a Juninho Vieira, de Pumas.

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Para rematar, Kenedy (69´) amplió la ventaja hidalguense con un zurdazo que condenó a los felinos.

El tacto del "Rey Midas" Víctor Manuel Vucetich no convirtió en oro el presente de los Tigres. Peor aún, la escuadra regiomontana se quedó sin central, porque Alan Franco (80´) salió expulsado debido a una jugada brusca.

Con sólo 10 jugadores en la cancha del estadio Hidalgo, los felinos se quedaron sin la posibilidad de sobrevivir en el torneo Apertura 2026, uno que ha resultado para el olvido debido a los pésimos resultados que han obtenido.

En contraste, los Tuzos del Pachuca todavía conservan la esperanza. Si desean clasificar a la Liguilla, deberán esperar el revés de los equipos que están por encima de ellos en la tabla general y ganar sus últimos dos partidos de la fase regular, mismos que disputarán contra Atlas y Toluca.

Mientras que, con el deber de cumplir el trámite, los de la UANL cerrarán el torneo contra Cruz Azul y América.