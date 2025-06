Tuzos, por la hazaña contra el Real Madrid

México.- El Pachuca sale a buscar una de las mayores hazañas en su historia: derrotar al todopoderoso Real Madrid. Los Tuzos se enfrentan al que es considerado el mejor equipo de la historia, con la necesidad de quedarse con los tres puntos para poder aspirar a los octavos de final del Mundial de Clubes.

El director técnico del conjunto hidalguense, Jaime Lozano, es consciente de que la misión no será nada sencilla, pero reconoce que harán “todo lo posible para ganar, porque no hay mañana. Una victoria sobre el Real Madrid viste y puede ser recordada siempre, por lo que representa el rival. Si lo encaras con valentía y creyéndolo de verdad en conjunto, puede llegar a darse. Son 90 minutos y cualquier cosa puede pasar, no hay equipo invencible”, declaró el timonel.

Lozano aceptó que “más allá de jugarle de tú a tú” al Real Madrid, lo más importante es salir satisfecho del desempeño al final del partido y del aprendizaje de competir con “un equipo que está acostumbrado a ganar y a ser un candidato en cada torneo que se planta”. Las esperanzas de los Tuzos del Pachuca todavía se mantienen intactas.