Twinstore campeón en la Copa Soledad

El equipo de Twinstore se proclamó campeón de la Copa Soledad Femenil 2026, tras imponerse con autoridad 2-0 a Mustang´s FC en la gran final disputada en la cancha 1 de la Unidad Deportiva "21 de Marzo", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de las actividades de la Feria Nacional de la Enchilada.

El encuentro cumplió con las expectativas al desarrollarse de manera cerrada durante los primeros minutos, con ambos equipos mostrando orden táctico y solidez defensiva. Durante gran parte del primer tiempo, las llegadas fueron contenidas por las zagas, manteniendo el marcador sin goles en un duelo disputado e intenso.

Fue hasta el minuto 22 cuando se rompió el cero en el marcador. Karen Vázquez apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza que dejó sin oportunidad a la guardameta rival, adelantando a Twinstore y marcando el rumbo del partido.

Tras la anotación, Mustang´s FC sufrió momentos de desconcentración que fueron bien aprovechados por su rival. Al minuto 34, Ramona Paredes amplió la ventaja con un disparo que techó a la portera, colocando el 2-0 antes del descanso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la segunda mitad, Mustang´s FC intentó reaccionar con un planteamiento más ordenado y ofensivo, buscando acortar distancias. Sin embargo, la solidez defensiva de Twinstore impidió cualquier intento de remontada, sellando así el campeonato sin recibir anotación.