Detención de Tyreek Hill en Miami Gardens

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente del sindicato de agentes de policía del sur de la Florida aseguró que el astro de los Dolphins de Miami Tyreek Hill fue esposado y quedó con el rostro contra el pavimento en la calle durante una parada de tráfico porque no "cooperó inmediatamente" con los agentes, mientras que Hill asegura que fue respetuoso durante la interacción.

Steadman Stahl, el presidente del gremio de policías, dijo que Hill acabó en el pavimento porque se resistió sentarse cuando fue detenido brevemente en las afueras del estadio de los Dolphins en un incidente que provocó que uno de los agentes involucrados fuera puesto en licencia administrativa.

Julius B. Collins, abogado de Hill, aseguró que el equipo legal del receptor está explorando todas las opciones legales y consideró "excesivas" las acciones de los oficiales.

Aficionados que circulaban y varios compañeros pudieron ver a Hill esposado, con tres agentes alrededor suyo, tras una parada de tráfico que se hizo viral horas antes que los Dolphins pusieran en marcha la temporada el domingo.

Hill indicó más tarde que no entendió por qué los agentes le esposaron.

"No tengo idea, de veras", dijo Hill tras el partido. "No fui irrespetuoso, porque mi madre no me crió así. No insulté. Nada de eso".

En un comunicado publicado el lunes Collins dijo que la situación escaló después de que Hill le entregó su licencia a los oficiales y subió su ventana.

"Uno de los oficiales entonces tocó la ventana del lado del conductor del Sr. Hill y le recomendó que mantuviera abajo su ventaja o que de otra forma le iba a pedir que saliera del vehículo", comentó Collins y agregó que Hill bajó la ventana cada vez que le pidieron.

Stahl dijo que Hill fue esposado cumpliendo las directrices del departamento de policía.

"Lo primero, para aclarar, en ningún momento fue arrestado. Fue detenido brevemente por la seguridad del agente, tras conducir de una manera en la que él arriesgaba mucho a los demás y a él".

"Al ser detenido, el señor Hill no cooperó de inmediato con los agentes en el lugar que, cumpliendo las directrices y por su seguridad en ese momento, esposaron al señor Hill. El señor Hill, aún sin cooperar se negó a sentarse en el piso y por ello se redireccionó al piso. Una vez aclara la situación en unos minutos, el señor Hill recibió dos citaciones de tráfico y pudo irse".

La policía de Miami-Dade aún no ha indicado cuál fue la infracción por la que Hill recibió una citación — el jugador asegura que le dijeron que fue detenido por exceso de velocidad y manejo temerario — pero confirmaron que otro jugador, Calais Campbell, que también fue detenido brevemente, no fue citado. El agente que detuvo a Hill fue puesto en licencia administrativo mientras se complete una investigación, lo cual es habitual.