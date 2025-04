Tyron Smith se retira con Cowboys

FRISCO.- Tyron Smith firmó un contrato ceremonial que le permitió al destacado tackle izquierdo retirarse con Dallas el miércoles, lo que llevó al sonriente propietario Jerry Jones a declararlo: “oficialmente un Cowboy”.

Jones no estaba sonriendo hace un año cuando los Cowboys tomaron la decisión de seguir adelante sin el pilar de su línea ofensiva debido a las lesiones, lo que llevó a Smith a firmar con los Jets de Nueva York.

“Fue como perder a un miembro de la familia cuando se fue a los Jets, realmente lo fue”, dijo Jones. “Y no podía hablar con él, no podía tener una pequeña charla. Me costó mucho trabajo hablar, levantar ese teléfono cuando nos dejó. Y por eso fue un gran placer el que yo haya puesto la firma de ese viejo Jones en este contrato hoy, que será el último que él firme en la NFL”.

Esas 13 temporadas con los Cowboys son las que quedarán para el recuerdo, particularmente porque han pasado menos de dos meses desde que Zack Martin, el guardia derecho seis veces All-Pro y compañero de equipo de Smith durante 10 años, se retiró después de pasar sus 11 temporadas en Dallas.

“Desde el momento en que llegué a Dallas supe que éste era mi hogar”, dijo Smith en una ceremonia de retiro a la que asistió la familia del jugador de 34 años, así como muchos excompañeros de equipo y entrenadores,

Smith participó en ocho ediciones del Pro Bowl durante un lapso de nueve temporadas que incluyó ambos de sus reconocimientos All-Pro. Pero las lesiones se acumularon, y no jugó una temporada completa en sus últimos nueve años después de perderse sólo un encuentro en sus primeras cinco campañas.

“Después de este último año y a lo largo de los años de lesiones y cosas así, simplemente sentí que era el momento adecuado para colgar los botines”, dijo Smith. “No quiero ser ese tipo en el futuro que esté sufriendo, y quiero estar saludable para mis hijos”.

En su mejor momento, Smith fue quizás el liniero más dominante en la historia de la franquicia legendaria: con una corpulencia de de 1,96 metros y 145 kilogramos que parecía salida de una historieta. Usaba rodilleras en los codos y aún tenía la habilidad atlética para mantener a casi todos los cazadores de cebezas alejados del lado ciego de los quarterbacks Tony Romo y Dak Prescott.

Smith fue el primero de tres linieros ofensivos seleccionados en la primera ronda por Dallas en un lapso de cuatro años como la novena selección general en 2011. El centro Travis Frederick fue una selección tardía de primera ronda en 2013, seguido por Martin un año después. Frederick se retiró después de la temporada 2019.

Smith jugó como tackle derecho cuando debutó como novato de 20 años de edad de la Universidad del Sur de California. Un año izquierdo se mudó al lado izquierdo, de mayor relevancia.

La selección de Smith desencadenó una reconstrucción de la línea ofensiva de Dallas, que estuvo entre las mejores de la NFL durante algunos años.

Dallas tuvo siete temporadas ganadoras y seis apariciones en los playoffs durante la estadía de Smith, pero no pudo pasar de la ronda divisional. Los Cowboys acumulan 29 temporadas sin llegar a una final de la Conferencia Nacional desde que ganaron el quinto título de Super Bowl de la franquicia.

“Es una tragedia que no hayamos conseguido un Super Bowl contigo en esa posición de tackle izquierdo”, dijo Jones. “Pero eso no quita el hecho de lo que has logrado en la NFL. Y quiero ser el primero en estrechar tu mano cuando entres en ese Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional”.