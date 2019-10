Ucrania sella su pase a Euro 2020

Madrid.- Ucrania se clasificó matemáticamente para la Eurocopa 2020 después de sufrir en un partido vibrante ante Portugal, a la que ganó 2-1 con una gran actuación del portero Andrij Pyatov, que frenó a Cristiano Ronaldo en una jornada en la que Francia se atascó con un empate en París con Turquía (1-1).

Ucrania, con pleno derecho, se unió a Bélgica, Italia, Rusia y Polonia como uno de los equipos que disputarán este verano el máximo torneo continental de selecciones. Lo consiguió con incertidumbre, el día que Cristiano marcó su gol 700 como profesional en partido oficial.

El equipo de Andriy Shevchenko no desperdició su oportunidad en un partido agónico en el que el guardameta del Shakhtar Donetsk se erigió como el héroe de una selección que estará por tercera vez consecutiva en una Eurocopa.

Pyatov completó un partidazo con múltiples intervenciones que desesperaron a Cristiano Ronaldo, autor del único tanto de su equipo desde el punto de penalti y un auténtico incordio para los hombres de Shevchenko. Y es que después de los dos primeros tantos de Roman Yaremchuk y de Andriy Yarmolenko, paró casi todo lo que llegó a su portería.

La expulsión en los últimos minutos de Taras Stepanenko acrecentó la presión sobre Ucrania, que sobrevivió a un último disparo de Danilo en el último suspiro que golpeó en una escuadra. Ese balón que no entró permitió a Ucrania alcanzar la Eurocopa y Portugal, con 11 puntos, tiene uno más que Serbia, que no fallo en Lituania (1-2). Las dos últimas jornadas decidirán el destino de ambas selecciones, que no se enfrentarán entre sí.

"Jugamos más con el corazón que con la cabeza, especialmente después del 2-1", dijo el técnico Fernando Santos. "Generamos oportunidades pero no anotamos".