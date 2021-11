Un desastre llamado Tottenham

LONDRES (EFE).- Pocas trayectorias en el fUtbol moderno han caído tan en picado como la del Tottenham Hotspur, un equipo que rozó la gloria en 2019 con la final de la Champions y que dos años y medio después marcha a la deriva con un proyecto caduco y sin una hoja de ruta que seguir.



Despedir a Mauricio Pochettino en noviembre de 2019 es aún la gran decisión que pesa en los hombros de Daniel Levy, quien rechazó el prestigio a largo plazo por buscar un éxito inmediato. Tras cinco años en el cargo, Levy despidió a Pochettino por un mal inicio de campaña. El equipo marchaba décimo cuarto, tras alcanzar unos meses antes la final de la Champions.

Para entender el bajón de aquel equipo no solo hay que mirar a Pochettino, también a una directiva que no se adaptó a las mejoras de sus rivales. Mientras el Manchester City continuaba con su inversión paulatina y el Liverpool apuntalaba su defensa con Virgil Van Dijk, el Tottenham apenas firmaba a futbolistas del perfil de Lucas Moura. Levy no quería gastar y el equipo pagó el estancamiento y la falta de progreso.

Aunque aún era un equipo de Champions, algo de lo que no puede presumir hoy un conjunto que juega la Liga Conferencia, la tercera competición en importancia de la UEFA. Para tratar de remediar el momento, el Tottenham fichó a José Mourinho, una inyección de moral, un contrato altísimo (y un finiquito estratosférico también) y una forma de lograr rápidamente el título que los 'Spurs' añoran desde 2008, cuando Juande Ramos llevó la Copa de la Liga a las vitrinas de White Hart Lane.

Tampoco funcionó. Mourinho dejó un documental exitoso en Amazon Prime, un efímero liderato la temporada pasada y un equipo que no había avanzado nada desde la salida de Pochettino. Los jugadores estaban más quemados, la inversión no había mejorado y los problemas eran mayores. Esto no pasó desapercibido para los técnicos a los que el Tottenham ofreció el trabajo en verano.

Antonio Conte, Roberto Martínez, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers... Todos dijeron que no porque el futuro del equipo era incierto. Más aún cuando antes de que terminara la temporada Harry Kane dijo que se quería ir. ¿Quién querría ir a un Tottenham sin su mejor jugador?

La respuesta la encontró la directiva 'Spurs' en Nuno Espirito Santo, que en mayo había anunciado que rompía lazos "de mutuo acuerdo" con el Wolverhampton Wanderers. Habían sido cuatro años buenos, pero la decisión de contratar a otro técnico defensivo, visto lo que había ocurrido con Mourinho cubría de más incertidumbres el futuro del equipo.

Que Kane decidiera quedarse fue un impulso a las expectativas del Tottenham y comenzar la temporada ganando 1-0 al Manchester City sirvió para disparar la ilusión. Como los dos triunfos siguientes. El Tottenham de Nuno era líder, pero muchos temían que fuera solo un espejismo.

Y así fue, en la cuarta jornada el Crystal Palace les metió tres en Selhurst Park. Surgieron las dudas y las críticas y mes y medio después de eso Nuno ya no es entrenador de los 'Spurs'. Le sentenció caer abucheado por 0-3 contra el Manchester United. Le sentenció que el Arsenal le humillara en el derbi del Norte de Londres y que el Chelsea les hiciera tres en casa.

Les pesó no ser capaces de ganar al Vitesse, ni al West Ham United, ni al Stade Rennais. Ni siquiera Kane pudo sacar del apuro al equipo: un gol en lo que va de Premier.

Dos años y medio después de acariciar la gloria en Madrid, el Tottenham es un desastre y la confirmación de que una decisión errónea puede echar por tierra un proyecto de éxito.