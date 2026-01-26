Un histórico Van der Poel llega a 51 victorias

El neerlandés Mathieu Van der Poel, del Alpecin Premier Tech, hizo historia este domingo en su país, en Maasmechelen, al conseguir su segundo título de la Copa del Mundo de ciclocrós, tras el de la campaña 2020/2021, y sumar su victoria número 51, superando la marca, que ya había igualado ayer, del belga Sven Nys.

Van der Poel, que ayer sábado igualó el récord de Nys de 50 victorias en la disciplina en Maasmechelen (Bélgica), volvió a mostrar su asombrosa superioridad en el circuito de ciclocrós ante sus compatriotas, en la última prueba del Mundial.

´La bestia´ cruzó a meta en solitario, ya que a falta de tres vueltas consiguió más de un minuto de diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores, con un tiempo total de 58:41.

Por detrás, su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin Premier Tech), entró segundo a 1:21, seguido del belga Niels Vandeputte (Alpecin Premier Tech), tercero, y del propio Nys (Baloise), cuarto, ambos con el mismo tiempo.

El español Felipe Orts (Ridley), que peleó hasta el final para alcanzar el podio, finalizó en quinta posición a 1:23 del neerlandés.

De esta forma, Van der Poel deja la clasificación general como líder con 320 puntos, seguido de Nys, con 264, y de Vandeputte, con 247, ganando todas las carreras disputadas esta temporada.

Ahora, Van der Poel y el resto de corredores se centrarán en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós, que se celebra en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.