"Un México Perro", largometraje que inmortaliza al Perro Aguayo

Estar en distinguidos festivales internacionales de cine como en Tokio y Cannes y darse cuenta que en el extranjero las principales referencias de México son el Tequila, el Mariachi y también la lucha libre, hicieron que los cineastas independientes Rafael Aparicio y Andrés Klimek, decidieran contar la historia de uno de los personajes más importantes del pancracio nacional, el Perro Aguayo, uno de los luchadores de mayor relevancia en las décadas de 1970, 1980 y principios de 1990.

Sus combates, su rudeza y sus peculiares marcas en la frente hicieron que la gente se encariñara con un luchador rudo, aquel que dentro del ring se encarga del juego sucio. Las máscaras son un símbolo de la lucha libre, pero el Can de Nochistlán rompió con aquel paradigma y su rostro, para muchos, fue la imagen de un verdadero héroe.

Poco más de un año es lo que estos cineastas originarios de Guerrero se han tardado en contar de una manera subjetiva la vida de don Pedro Aguayo a través de anécdotas de personajes que se involucraron en su día a día en el deporte espectáculo. Canek, Rey Mysterio, L.A. Park, Konnan y Villano IV son algunos de los luchadores que participan en el filme, "queremos que la cámara sea don Pedro" y hacer que el público sienta el cariño que los participantes le tenían al luchador. El primer adelanto del largometraje se estrenó en un momento muy emotivo de Triplemanía XXVII, el evento magno de la Triple A. El cariño del público hacia el Perro Aguayo se hizo notar con la ovación del público que hizo cimbrar a la Arena Ciudad de México y haberse visto en diferentes partes del mundo.

Rey Mysterio y Konnan son dos personajes importantes en la vida del Perro Aguayo. Del primero "es inevitable no hablar del Hijo del Perro Aguayo cuando estás enfrente de Rey Mysterio, además la forma tan humana que trasmite y cómo filmamos con él, para nosotros fue un verdadero logró hablar con él (Rey Mysterio)", mencionó Rafael Aparicio para El Universal Deportes.

Por su parte Konnan tiene una historia más cercana con Pedro Aguayo. En diversas ocasiones se ha referido a él como su segundo padre y para este proyecto, el cubano "trasciende esas fronteras de un ring, llegas a temas familiares, humanos, altruistas. Esto es lo interesante de 'Un México Perro'", subrayó el productor a quien también destacó a Canek como uno de los luchadores emblemáticos en el filme.

La muerte del Perro Aguayo el pasado 3 de julio impactó a ambos productores, pero eso no hizo que el proyecto se detuviera, al contrario, les dio armas para que su trabajo tenga un significado especial. "Sí nos impactó, fue un 'bajón', pero también un estímulo para seguir de una manera muy respetuosa, porque es un homenaje, no queremos hablar de amarillismos o mitos, nosotros nos estamos involucrando con estos valores humanos que toda la gente ha olvidado y que existen detrás, que los vuelve grandes seres humanos", señaló Andrés Klimek.

La intención de "Un México Perro" es que se proyecte en festivales de cine, en algunas salas de cine y plataformas digitales del país y en cuanto al plano internacional es que pueda mostrarle al mundo esta parte de la cultura mexicana y que vean a México con otros ojos. Se espera que la película documental sea estrenada en el primer trimestre del 2020.