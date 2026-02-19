logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Un perro suelto hace un cameo olímpico

Por AP

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Un perro suelto hace un cameo olímpico

TESERO.- Un participante sorpresa en la acción del miércoles en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina tenía cuatro patas y cero preocupación por los tiempos de carrera.

Mientras esquiadoras de fondo de élite se esforzaban por llegar a la meta en las series del sprint por equipos femenino, un perro se metió en el recorrido y corrió junto a las atletas por la recta.

Las competidoras se mantuvieron concentradas mientras los espectadores vitoreaban al intruso canino antes de que cruzara la línea de meta y fuera sujetado por los responsables del recinto. Más tarde, los funcionarios explicaron que el perro se había escapado de un dueño local mientras salía a pasear cerca.

El incidente ocurrió el mismo día y en el mismo recorrido en el que se hizo historia olímpica: Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, ganó su décima medalla de oro, un récord, y la quinta en los Juegos de Milán Cortina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League
    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League

    Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League

    SLP

    El Universal

    El árbitro François Letexier aplicó el protocolo antirracismo durante el partido tras los insultos a Vinícius Júnior.

    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos
    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

    Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

    SLP

    El Universal

    México será sede de una etapa del serial internacional de clavados, con énfasis en jóvenes talentos.

    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana
    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

    Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

    SLP

    El Universal

    El técnico Javier Aguirre supervisa la rehabilitación de seis jugadores lesionados en la Selección Mexicana.

    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia
    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

    Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

    SLP

    AP

    Cristiano Ronaldo no jugó; club lo reserva para liga local y fases finales asiáticas.