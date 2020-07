Urge mayor obediencia al protocolo sanitario en la Liga MX

Todavía queda mucho por cumplir en el protocolo sanitario de la Liga MX, ya que los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros se brincan puntos clave.

Para la Jornada 2, que arranca este, se necesita una mejor disciplina por parte de los involucrados, ya que en la primera fecha quedaron a deber, y los contagios de Covid-19 siguen dentro de las instituciones. Los lineamientos que publicó la Liga muestran estrictas normas que no se han llevado a cabo, la más clara es el uso correcto del cubrebocas, señalado en el inciso tres del documento. Lo que parece sencillo, los entrenadores tuvieron complicaciones para tapar nariz y boca.

Los 18 timoneles llegaron a los banquillos con la barrera física colocada correctamente, pero con el avance de los minutos, se la bajaron para indicar movimientos; la mayoría terminó sin la mascarilla en los momentos finales.

Otro rubro que fue violado durante el fin de semana fue: "No habrá saludos entre jugadores de los equipos, a la llegada, a la salida del estadio, ni antes, ni al final del partido"; sin embargo, los futbolistas, cuerpos técnicos e, incluso, los árbitros no dejaron la costumbre, a pesar de que fuera con los codos o puños. Algunos, se olvidaron por completo y se abrazaron.

Lo mismo pasa con las celebraciones tras anotar. En cada tanto, los jugadores se abrazaron, apapacharon y chocaron manos. En el protocolo se señala específicamente que "al anotar un gol debe evitarse el festejo grupal y abrazos".

Y múltiples escupitajos cayeron sobre las canchas. De acuerdo con especialistas, el Covid-19 puede transmitirse por secreciones de la boca y la nariz por lo que se especificó no esputar durante los partidos.