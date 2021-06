Uruguay rescata insulso empate 1-1 ante Chile

Este lunes inició la tercera jornada de actividades en el Grupo B de la Copa América con un encuentro que prometía mucho, pero queda demasiado a deber con el insubstancial empate 1-1 entre Chile y Uruguay en la Arena Pantanal en Cuiabá, Brasil.

La Roja tomó la batuta desde el inicio obligando a los Charruas a defenderse e intentar contragolpes sin gran profundidad, fue hasta los 26 corridos cuando la escuadra de Martín Lasarte se puso al frente en el marcador cuando Edu Vargas condujo la esférica por la derecha y cedió para Ben Brereton, y el anglo-chileno hizo de pared devolviendo para el ariete de los Tigres de la UANL quién frente al portero no perdonó dejando el 1-0.

Para la segunda parte la tónica del encuentro no cambió con un equipo Celeste sin garra y Chile jugando en cancha rival. Sin embargo, el equipo austral empató las acciones al 65 cuando Matías Vecino peinó un tiro de esquina que intentó rematar Luis Suarez a lo que Arturo Vidal trato de reaccionar incrustando la pelota en su propia portería para el 1-1.

Luego de la igualada, el juego se balanceó con una férrea disputa en el mediocampo y esporádicas llegadas en ambos marcos pero sin desplegar el potencial futbolístico que ambas escuadras tienen entregando un soso empate.

Con este resultado el equipo de Washington Tabárez complica su clasificación luego de perder en su debut ante Argentina colocándose en la cuarta posición con 1 un punto, mientras que Chile comanda el sector con 5 unidades pero dejó escapar una gran oportunidad de alejarse de la Albiceleste que se medirá más tarde ante para Paraguay en el Estadio Nacional de Brasilia.