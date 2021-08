USA gana por 7ma. vez la Copa Oro

México.- Segunda final contra Estados Unidos en los últimos meses y vino la segunda derrota de México.

Estados Unidos es campeón de la Copa Oro al ganar 1-0 a la Selección Nacional, en lo que es el segundo fracaso seguido del técnico argentino Gerardo Martino. ¿Se tiene que ir?

El orgullo del futbol mexicano ha quedado más que manchado, ha quedado herido, a cualquier otro técnico, estos resultados le hubieran costado la cabeza, sin más ni más.

No hay pretextos, no hay justificaciones, la Selección Mexicana siempre debe de ganar estos torneos, siempre debe de vencer a los Estados Unidos, y no lo hizo, el "Tata", está sobre la tablita.

Se podrán decir mil excusas, que el Tricolor dominó en la mayor parte del juego, que el portero de Estados Unidos tuvo una noche de ensueño, pero al final queda la frialdad del marcador, derrota, humillación, y no hay para donde mirar ni irse.

El juego se hizo largo, se hizo viejo. Al inicio México tuvo muchas llegadas de peligro, en el primer tiempo, Funes Mori pudo anotar en tres jugadas claras, no lo hizo, y la consecuencia se vendría más tarde.

En la segunda parte, Estados Unidos reaccionó, ahí Talavera se volvió la figura del juego, y aunque hubo una reacción, llegadas que pudieron cambiar la historia, al final se tuvo que ir a tiempos extra y ahí, cerca del final, la historia se repitió, Estados Unidos, en una llegada, un cabezazo del defensor Miles Robinson (117´), mató todo el esfuerzo del equipo mexicano.

Fue la séptima ocasión en que Estados Unidos y México se enfrentaron en una final de Copa Oro, y fue la segunda en que el cuadro de las Barras y las Estrellas salió con la mano en alto.