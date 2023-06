Va Rubén García Jr. por la victoria

Romario Eliud Ventura Ruiz

La emoción de la quinta fecha de NASCAR México está a punto de desatarse en la ciudad de Aguascalientes, y uno de los principales atractivos previos a la carrera del fin de semana será la presencia del actual campeón de la categoría, Rubén García Jr., del equipo #88 Canel´s / Logitech G / Laboratorio Tequis / Trejo Promotion Team.

El Óvalo Aguascalientes México es una pista llena de recuerdos para el piloto Rubén García Jr. Fue en este lugar donde logró su primera victoria en NASCAR México, lo que marcó el comienzo de su historia como tetracampeón de la categoría. Ahora, llega a esta pista con el objetivo de recuperar lo perdido en la fecha de Querétaro, donde quedó fuera de competencia tras un contacto.

Las actuaciones de Rubén García Jr. en el Óvalo Aguascalientes México han sido inolvidables para los aficionados de Aguascalientes y sus alrededores. Por esta razón, el equipo Canel´s ha programado una firma de autógrafos y una convivencia con el campeón del 2022, actividades que los fanáticos no pueden perderse.

Rubén García Jr. del equipo #88 Canel´s comentó: “Siempre que voy a Aguascalientes siento el compromiso de lograr un gran resultado, porque es una pista que me gusta y me trae muy buenos recuerdos. Además, creo que llegamos en un excelente momento de la temporada, donde podríamos recuperar los puntos perdidos en Querétaro. Estoy emocionado de poder convivir con la gente de Aguascalientes en el Meet and Greet que tendremos este viernes por la tarde, ya que es una plaza a la que siempre llego con mucho cariño”.

En cuanto a la competencia en pista, Rubén García Jr. del equipo Canel´s / Logitech G comenzará el sábado con dos sesiones de práctica divididas en dos grupos. La primera sesión se llevará a cabo de 9:40 a 11:25, y la segunda de 12:10 a 13:45, ambas con una duración de 45 y 50 minutos respectivamente. Posteriormente, se realizará la calificación a las 15:30. El Gran Premio Aguascalientes se llevará a cabo el domingo 11 a las 13:30, con 170 vueltas o 100 minutos de competencia.

La emoción y la velocidad estarán garantizadas en el Óvalo Aguascalientes México, y Rubén García Jr. buscará hacer historia una vez más en esta pista que tanto significado tiene para él.