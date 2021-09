Vale igual el resultado paralímpico y olímpico: Lenia Ruvalcaba

Lenia Ruvalcaba ganó la medalla de bronce en judo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, al ser cuestionada sobre la comparación que existe entre el deporte convencional y paralímpico consideró que no se debe demeritar el trabajo individual.

"No me gusta comparar, sé que el reto es importante y vale igual el resultado de un deportista olímpico y paralímpico, cada quien sabe los méritos qué se requieren para poder llegar a la justa", declaró.

La delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos acumulan 21 medallas, de las cuales siete son de oro; mientras que en los Juegos Olímpicos se obtuvieron cuatro metales de bronce.

La judoca aceptó que México siempre obtiene más preseas en el deporte paralímpico, porque hay más oportunidades, debido a la clasificación.

Ruvalcaba señaló que para tener mejores resultados, el primer paso es mejorar la educación deportiva en México.

Al respecto de las ayudas económicas, la tapatía fue clara, "Se nos apoyó con campamentos en España previos a los Juegos Paralímpicos para mejorar el nivel de rezago, la única diferencia sería en cuanto a las becas estatales, que no son las mismas a las que brinda el Gobierno Federal".

Lenia Ruvalcaba es triple medallista paralímpica en Beijing 2008 ganó la plata, para Río 2016 conquistó el oro y en Tokio 2020 se quedó con el bronce.