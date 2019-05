Valencia y Getafe están interesados por “Memo” Ochoa

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa cambiará de aires para la siguiente temporada y aunque dejará Bélgica, su futuro más probable sigue siendo Europa, luego de que España y Portugal son sus principales opciones.

A pesar de que el Standard de Lieja clasificó a la próxima Europa League, el mexicano busca nuevos retos y dos clubes españoles, Valencia y Getafe, ya se acercaron al portero para sondear su situación.

El Valencia competirá en Champions la próxima temporada al terminar en cuarto lugar de LaLiga en la campaña 2018-19, cuando el portero fue el brasileño Neto, por quien se espera que lleguen ofertas importantes dado su gran año.

Getafe también preguntó por Ochoa, luego de que vivirán una situación similar al Valencia porque clasificaron a Europa League. Ahí el arquero fue David Soria, inamovible pero quien requerirá un sustituto confiable por la doble competencia.

En lo que respecta al Porto, el equipo lusitano está buscando un arquero que supla a Iker Casillas, quien sufrió un infarto en un entrenamiento hace unas semanas.

Los Dragones estarán en la Champions League y es un equipo que suele pelear por el campeonato en su liga local, algo que también le llama la atención a Memo, pues en toda su estadía en Europa no ha podido estar en un equipo protagonista.

Cabe señalar que recientemente el tapatío renovó su contrato con el Standard por un año más y lo hizo a manera de agradecimiento por cómo se portaron con él durante su estadía, pues logró cumplir el sueño de jugar en competencias europeas al jugar en esta temporada la Fase Previa de las Champions League y después la Fase de Grupos de la Europa League.

Aunque Atlas también buscó a Ochoa, este no contempla volver a México, por lo que en el poco probable caso de no encontrar acomodo en Europa, buscaría jugar en la MLS, de donde hasta hoy no ha tenido acercamientos, aunque en caso de mostrar interés no le faltarían ofertas.