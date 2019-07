Valtteri Bottas se fija en Ferrari en caso de dejar Mercedes

El piloto finlandés Valtteri Bottas admitió su deseo de integrarse a las filas de la escudería Ferrari en caso de que termine su relación con Mercedes, equipo que domina la actual Fórmula 1.

Gracias al aporte de Bottas, pero sobre todo del actual campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, el equipo alemán comanda la clasificación de pilotos y constructores del "Gran Circo".

Sin embargo, la relación de Bottas con Mercedes todavía no es segura para la próxima temporada, debido a que la firma de la extensión de contrato sigue en el aire.

"Si tengo que dejar a Mercedes, me gustaría estar en el equipo que está en segundo lugar, justo detrás de ellos. En este momento es Ferrari. Creo que le he demostrado al equipo que merezco quedarme en Mercedes, pero tendremos que esperar algunas carreras más. Aún no se ha firmado nada, pero estoy tratando de seguir mejorando para que todo esté bien", estableció Bottas.

En declaraciones para el Canal Plus Francia, el finlandés, quien presume de dos victorias en la actual temporada de la máxima categoría del deporte motor, enfatizó que tendría más triunfos si Hamilton no fuera su compañero de equipo.

No obstante, dejó en claro que no cambiaría en nada su estadía con Mercedes, donde puede probar la calidad de su manejo y hacerle frente a Hamilton, pentacampeón de F1.

"Si no tuviese a Lewis de compañero de equipo, tal vez hubiese ganado más carreras. Siendo sincero, no cambiaría nada, estoy feliz, mi situación actual me ayuda a avanzar más como piloto y a tener expectativas más altas. Quiero seguir luchando con él y me gustaría ampliar mi contrato hasta 2020", señaló.

Si bien se disputa la Temporada 2019, en Mercedes se encuentran en la tarea de un análisis con miras a 2020, donde Lewis Hamilton continuará de piloto titular a la espera de la continuidad de Bottas, o incluso se podría dar el retorno a F1 del francés Esteban Ocon.

Mientras que Ferrari recién ficho al juvenil monegasco Charles Leclerc y cuenta con el experimentado alemán Sebastian Vettel, quien en lo que va de la campaña ha tenido malas decisiones en su manejo, que han derivado en pobres resultados.