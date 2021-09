"Vamos por los 3 puntos: Coelho

Para el jugador del Atlético de San Luis Leonardo Coelho, el equipo en cada partido que dispute debe de sumar ya sea de uno o tres puntos, está consciente de que el próximo viernes tendrán un partido muy complicado, pero han trabajado bien a lo largo de estos quince días, por lo que esperan un buen resultado ante los poblanos.

Lo anterior se desprende de la entrevista que tuvo en la atención a medios del conjunto colchonero potosino, en donde Leonardo mencionó "Hemos llegado a un tiempo importante para nosotros, en donde debemos de empezar a definir qué es lo que vamos a pelear, y para ello es que estamos trabajando muy fuerte para tener todo en claro, y ahora tenemos un partido muy importante contra Puebla, sabemos de la calidad que tienen ellos, estamos listos y vamos por los tres puntos".

Y agregó "Venimos de dos buenos partidos que tuvimos contra Cruz Azul y Mazatlán, en donde solo se lograron obtener dos puntos y la verdad es que no estamos contento con eso, porque la verdad eran los 6 puntos los que queríamos, sabemos a lo que jugamos, y sabíamos lo que podríamos haber hecho, sin embargo, eso ya quedo atrás y ahora enfrentar el siguiente compromiso en donde buscaremos hacer nuestro partido y buscar los tres puntos".

Durante el parón por la Fecha FIFA, el equipo entrenó en forma intensa, el grupo trabajo al parejo, en donde todos están peleando un puesto, entrenaron fuerte y bien, y reforzaron las cosas buenas que hicieron en los partidos anteriores y corrigieron los errores para obtener un buen resultado en su siguiente encuentro.

En cuanto a los objetivos que tiene el equipo Coelho comentó "Los objetivos que tenemos, es ser protagonistas, disfrutar partido a partido y hacer historia con el club, es por ello que trabajamos desde el primero entrenamiento hasta hora, para buscar alcanzar las metas, que primero es ingresar a la liguilla, pero lo primero es Puebla y lo que debemos de hacer es ir por los puntos en disputa y seguir sumando que es lo más importante".

Para finalizar señaló "Todo partido empieza por la defensa, debemos de estar bien parados, y debemos de jugar en conjunto, lo que debemos se hacer es seguir sumando, me alegra que estemos bien atrás, mejorando partido a partido, y debemos de estar muy atentos a la ofensiva de Puebla, que no comenzó bien el torneo, pero es muy peligrosa y no debemos tener desatenciones, para tratar de mantener nuestro marco entero".