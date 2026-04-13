Van Aert vence a Tadej Pogacar

ROUBAIX.- El ciclista belga Wout van Aert superó al gran referente del ciclismo Tadej Pogacar en un dramático esprint hasta la meta para ganar el domingo por primera vez el prestigioso clásico de un día París-Roubaix.

Llegaron codo a codo a la entrada de la meta en el velódromo de Roubaix después de más de cinco horas de extenuante competencia. Van Aert tenía mejores credenciales para el esprint y calculó su ataque a la perfección para pasar a Pogacar por la derecha y resistir su intento de remontada.

"Vencerlo mano a mano en un esprint es algo realmente especial para mí", expresó Van Aert.

Van Aert levantó el dedo índice derecho y señaló al cielo al cruzar la línea; luego se bajó de la bicicleta y se tumbó boca arriba, completamente exhausto.

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Dedicó la victoria a su excompañero de equipo Michael Goolaerts, quien murió a los 23 años tras desplomarse durante la carrera de 2018.

"Significa todo para mí. Ha sido un objetivo desde 2018, cuando hice por primera vez esta carrera, y en esa carrera perdí a un compañero de equipo, Michael Goolaerts", dijo Van Aert. "Desde entonces, mi objetivo ha sido venir aquí y señalar al cielo con el dedo. Esta victoria es para Michael".

Fue una derrota poco habitual para Pogacar, cuatro veces campeón del Tour de Francia, que buscaba convertirse en el primer ganador del Tour en conquistar Roubaix desde Bernard Hinault en 1981. También fue segundo el año pasado.

El mes pasado, Pogacar ganó la Milán-San Remo, y a Roubaix le quedaba como la única prueba para completar el conjunto de las cinco Monumentales del ciclismo de un día junto con el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

Van Aert, de 31 años, es tres veces campeón mundial de ciclocross. Ganó la Milán-San Remo en 2020, el maillot verde del Tour de Francia para el mejor esprínter en 2022 y terminó tercero en la Milán-San Remo el mes pasado.