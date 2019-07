Van potosinas al Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica

Todo se encuentra listo para que a partir de hoy y hasta el domingo 14 del presente, las representantes del Centro de Gimnasia Rítmica de San Luis Potosí, tomen parte dentro del Campeonato Nacional de la especialidad que tendrá lugar en la ciudad de Querétaro.

Luego de haber pasado por varios filtros a lo largo del año, a este evento llegan las mejores representantes de cada una de las categorías a esta justa que es organizada y avalada por la Federación Mexicana de Gimnasia, A.C.

Por lo que respecta a San Luis Potosí, un grupo numeroso de gimnastas del Centro de Gimnasia Rítmica estarán presentes en este evento, en donde se tendrá competencia en las Clases IV "A" y "B" y "C", Clase III "A", "B" y "C" y en la Clase II "A", "B" y "C", en donde se espera una competencia muy cerrada, ya que llegan las mejores exponentes de todo el país.

Se tendrá participación de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Yucatán, Campeche, Nayarit, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, IPN, UNAM.

Hoy se tendrá la actividad en la Clase "B" Grupo "A", "B", "C", a las 14:00 horas se llevará a cabo la inauguración, luego se tendrá la competencia de la Clase IV "B", en los Grupo "E" y "F" y a las 20:10 horas, se realizar la premiación.