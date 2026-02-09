Vapulea el Bayern Munich al Hoffenheim

BERLÍN.- Harry Kane anotó dos penales y Luis Díaz firmó una tripleta para que el Bayern Munich pusiera fin a una breve racha sin ganar al golear el domingo en la Bundesliga 5-1 al Hoffenheim que se quedó con 10 hombres.

La primera decisión de penalti eclipsó el juego cuando el árbitro Tobias Stieler expulsó a los 17 minutos a Kevin Akpoguma por derribar a Díaz, cuando las repeticiones de TV mostraron que la estrella colombiana también había jalado al defensor del Hoffenheim. No hubo intervención del VAR.

"Duele, porque decide el juego al final", dijo el mediocampista del Hoffenheim, Grischa Prömel. Eso no molestó a Kane, quien disparó el penal superando al portero del Hoffenheim, Oliver Baumann.

Hoffenheim golpeó el travesaño y falló otras oportunidades antes de que un error del portero del Bayern, Manuel Neuer, permitiera a Fisnik Asllani interceptar su intento y derle a Andrej Kramaric para empatar al 36.

Vladimir Coufal fue el siguiente en derribar a Díaz usando su brazo al 44, y Kane también convirtió ese penalti, antes de asistir a Díaz para el tercer gol del Bayern antes del descanso.

El Bayern tuvo que esperar hasta los 62 minutos para el cuarto gol, que anotó Díaz, y el colombiano redondeó el marcador al 89. Esto mantuvo al Bayern seis puntos por delante del Borussia Dortmund, que es segundo. La racha sin victorias del Bayern había visto un empate sorpresa con el Hamburger SV y una derrota ante el Augsburgo, su primera derrota en la liga de

la temporada.

Hoffenheim, que estaba en una racha de cinco victorias consecutivas, se mantuvo en tercer lugar.