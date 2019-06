VAR repite penalti en Octavos de Final del Mundial Sub-20

Colombia alcanzó los cuartos de final del Campeonato del Mundo sub 20 tras vencer, en el lanzamiento de penaltis, a Nueva Zelanda después de que el encuentro terminara con empate a un gol.

Era el tercer penalti cobrado por Colombia, cuando el portero europeo atajó el disparo al recostarse sobre su izquierda; sin embargo, el festejo de los polacos terminó cuando el VAR mandó a repetir la jugada porque el guardameta se había adelantado. La decisión repercutió al ser anotado el tanto colombiano en la segunda oportunidad y al final con el triunfo de los sudamericanos que accederían a los Cuartos de Final de la justa.

Previamente, Italia, gracias a un tiro desde los once metros batió al anfitrión, Polonia, en el estadio GOSiR de Gdynia; por lo que transalpinos y colombianos son los dos primeros equipos en formar parte de las eliminatorias de cuartos.

La selección colombiana sufrió más de lo esperado para progresar en el torneo. El conjunto sudamericano, con ventaja en el marcador desde que en el minuto 11 el defensa del Atlético Nacional Andrés Reyes aprovechó un saque de falta botada por Iván Darío Angulo.

Pero Nueva Zelanda, un conjunto sin excesiva repercusión en la competición, consiguió equilibrar el marcador pasada la media hora gracias a Henry Just. Colombia fue incapaz después de deshacer el empate ante un rival firme en defensa que aprovechó las imprecisiones y las prisas del contrario.

El choque quedó abocado a la prórroga y luego a los penaltis. Después de catorce lanzamientos, Colombia obtuvo la clasificación para cuartos de final, donde espera al ganador del duelo entre Ucrania y Panamá.