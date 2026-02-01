Veiga ya está en México
México.- Después de días esperando su llegada, hoy por fin llegó Raphael Veiga a la Ciudad de México para afinar detalles y convertirse en refuerzo de las Águilas del América para el Clausura 2026.
Mientras los azulcremas entraban en calor en el Estadio Ciudad de Los Deportes para enfrentar al Necaxa, el jugador proveniente del Palmeiras estaba arribando a la capital.
El partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 se empalmó con el desembarco del nuevo jugador águila, por lo que la afición americanista no acudió a su llegada. Sin embargo, un par de aficionados azulcremas sí se dieron cita para recibirlo y recibir los primeros autógrafos de Veiga.
Curiosamente, al salir por la puerta de llegadas internacionales, Raphael fue muy solicitado por los mismos pasajeros que venían con él en el vuelo, quienes se tomaron fotos y lograron conseguir su firma.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El jugador recién desempacado de São Paulo, Brasil, podría vivir sus primeros minutos como americanista el próximo sábado, 7 de febrero, cuando el América enfrente a Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los deportes.
no te pierdas estas noticias
Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026
El Universal
Chivas demuestra su potencial al superar al Atlético San Luis en un partido lleno de emociones y goles, preparándose para enfrentar al Mazatlán FC.
Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines
AP
Resultados del Farmers Insurance Open: Justin Rose lidera con una ventaja de seis golpes en Torrey Pines
Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal
AP
Lamine Yamal lidera al Barcelona en una victoria crucial sobre Elche en La Liga, destacando con gol y asistencia.