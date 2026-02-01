logo pulso
Veiga ya está en México

Por El Universal

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Veiga ya está en México

México.- Después de días esperando su llegada, hoy por fin llegó Raphael Veiga a la Ciudad de México para afinar detalles y convertirse en refuerzo de las Águilas del América para el Clausura 2026.

Mientras los azulcremas entraban en calor en el Estadio Ciudad de Los Deportes para enfrentar al Necaxa, el jugador proveniente del Palmeiras estaba arribando a la capital.

El partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 se empalmó con el desembarco del nuevo jugador águila, por lo que la afición americanista no acudió a su llegada. Sin embargo, un par de aficionados azulcremas sí se dieron cita para recibirlo y recibir los primeros autógrafos de Veiga.

Curiosamente, al salir por la puerta de llegadas internacionales, Raphael fue muy solicitado por los mismos pasajeros que venían con él en el vuelo, quienes se tomaron fotos y lograron conseguir su firma.

El jugador recién desempacado de São Paulo, Brasil, podría vivir sus primeros minutos como americanista el próximo sábado, 7 de febrero, cuando el América enfrente a Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los deportes.

