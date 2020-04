Ven posible realizar el Maratón de la CDMX

A medida que los días de confinamiento por coronavirus se siguen sumando en la vida de la población, las posibilidades de que el Maratón de la Ciudad de México se celebre el 30 de agosto se acortan.

La pandemia de coronavirus ha provocado a que cientos de corredores permanezcan en su hogar, sin la posibilidad de prepararse adecuadamente para una de las pruebas más demandantes del atletismo.

A pesar de tener el tiempo encima y sin la opción de que en la siguientes semanas los corredores vuelvan a las calles para acondicionarse, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Rodrigo Dosal Ulloa, no descarta que la edición de este año del Maratón tome la salida el día en la que fue programada.

"El Maratón aún está en pie. Estamos monitoreando el comportamiento de la pandemia para tomar una decisión. Estamos realizando programas para comunicar lo que vamos a hacer", declaró Dosal.

Múltiples especialistas y entrenadores coinciden en que las personas que no son atletas de alto rendimiento, necesitan un mínimo de 24 semanas de acondicionamiento para tomar la ruta de los 42 kilómetros y 195 metros.

Con el país enfilándose hacia la fase 3 de la epidemia de Covid-19, que mantendrá las recomendaciones de aislamiento social en casa, es prácticamente imposible que un deportista principiante pueda alcanzar el punto óptimo para esa carrera.

"No sé por qué las autoridades no han hecho el anuncio de la cancelación, el aplazamiento mínimo para fin de año. La gente que se estaba entrenando ya cortó los programas y retomarlos para alcanzar los mismos puntos no es algo de la noche a la mañana", declaró Esteban Garibay, multimaratonista y guía de varios nuevos deportistas.

Dentro del calendario de carreras está el medio maratón de la CDMX del 28 de julio, que será otro soldado caído.

* CORONAVIRUS AL DÍA

GOLF. La PGA anunciaría la reanudación de las actividades, del 11 al 14 de junio. El deporte se encuentra detenido desde marzo.

MLB. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, señaló que está dispuesto a recibir a los 30 equipos para que jueguen a puerta cerrada.

NCAA. Por falta de recursos debido a la pandemia, la universidad de Cincinnati terminó con su programa de futbol americano.

EEUU. El presidente Donald Trump dijo que ya está cansado de ver partidos repetidos. Pide que regresen los deportes en vivo.