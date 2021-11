Vence el "Niño Azteca" a Uriel "Muñeco" Uribe

El artemarcialista chihuahuense, Luis "Niño Azteca" Rodríguez, derrotó por sumisión al regiomontano Uriel "Muñeco" Uribe, en combate válido por el peso mosca, que se celebró en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, como parte de la cartelera estelar de Lux 018 Fight In Paradise presentada por Amistad.

Con este resultado, Rodríguez, de 21 años de edad, consiguió su segunda victoria en su paso por Lux Fight League; en tanto, Uribe rompió una racha de dos triunfos seguidos en la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica.

A los tres minutos con 29 segundos del segundo de tres rounds, a que estaba pactada la pelea de las 125 libras, "Niño Azteca" aplicó a su rival una guillotina, por lo cual, el tercero sobre la superficie, Gerardo Cruz, tuvo que detener el pleito.

En el primer asalto, Uribe, quien tiñó de rojo su cabellera, casi de inmediato llevó a la lona al chihuahuense para conectar sendos golpes y codazos al rostro, sin embargo, Luis salió del castigo y posteriormente intercambió patadas al centro del octágono.

Durante los dos episodios, Rodríguez demostró rapidez, tanto en sus golpes como en sus movimientos, lo cual se tradujo en éxito para el oriundo de Chihuahua.

Al inicio del segundo round, "Niño Azteca" inmediatamente llevó al piso a Uriel, quien contestó con la misma moneda, sin embargo, en un nuevo derribo Rodríguez preparó la guillotina que dejó fuera de combate al regiomontano y liquidó la contienda.

"Estoy muy feliz por mi equipo y mi familia, que siempre me han apoyado en todo, me están haciendo llegar hasta arriba. Me sentí bien desde la preparación que tuve, intenté ganar antes con una guillotina, pero mi rival resistió, ya que es muy fuerte", indicó "Niño Azteca", quien portó pantaloncillo en color blanco.