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Vence Houston a Filadelfia

Kevin anota 29 puntos en la 8va. victoria seguida de Rockets

Por AP

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Vence Houston a Filadelfia

HOUSTON.- Kevin Durant anotó 29 puntos y los Rockets de Houston ampliaron su seguidilla de triunfos a ocho, al doblegar el jueves 113-102 a unos 76ers de Filadelfia carentes de Joel Embiid, sometido en la jornada a apendicectomía.

Los 76ers, que luchan por un puesto en los playoffs, estarán sin Embiid por tiempo indefinido. Fue operado en Houston el jueves después de sufrir apendicitis durante la noche.

Jabari Smith Jr. y Amen Thompson sumaron 19 puntos cada uno por los Rockets, que ya aseguraron un boleto a la postemporada pero compiten con Denver y los Lakers por una mejor posición de cara a los playoffs en el Oeste.

Tyrese Maxey anotó 23 puntos por Filadelfia y VJ Edgecombe agregó 21. Los Sixers perdieron su tercer partido consecutivo y cayeron a un empate con Charlotte en la puja por el octavo lugar en la Conferencia Este.

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