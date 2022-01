Venir a Cruz Azul me facilita la salida para ir a Europa, dice "Charly" Rodríguez

"No quiero ser uno más. Tengo muchas ganas de trascender en este equipo", fue un contundente mensaje que dio Carlos Rodríguez al llegar a Cruz Azul y que hoy reafirmó en conferencia de prensa.

El jugador del momento en La Máquina, antes de pisar La Noria, sonaba para emigrar al futbol europeo; sin embargo, descarta que su fichaje con los celestes cierre sus puertas hacia el viejo continente.

"Tengo la ilusión de competir en Europa y el venir al Cruz Azul me facilita la puerta de salida hacia allá, eso fue importante para que se diera mi fichaje", explicó.

El centrocampista ha tenido un buen inicio en el torneo Clausura 2022 con el Cruz Azul al anotar un gol en cada una de las primeras dos jornadas. Nivel que desea mantener en un año de suma importancia a nivel global.

"Va a ser un año bonito porque en el club lucharemos por la Liga y Liga de Campeones de la Concacaf, con la selección por las eliminatorias al Mundial. Estoy consciente, debo seguir mejorando, dando todo por el club porque es aquí donde uno se gana los llamados a la selección y vivir este trayecto hacia un Mundial sabiendo que esta puede ser la puerta de ir a Europa", expresó.

Este gran momento buscará mantenerlo el próximo sábado ante su exequipo, los Rayados de Monterrey, en duelo de la jornada 3 del Clausura 2022.

"En mi salida recibí muestras de cariño, salí bastante tranquilo por lo que hice por esa institución (Rayados) estoy feliz de ir a jugar allá, que me vea mi familia con la playera de Cruz Azul es algo lindo para mí... Para que se dé nuestra salida a Europa no sólo se tiene que resolver una cosa. Sino es el momento que vives como jugador, que la institución interesada apueste por ti. Yo sé que habrá más opciones, pero debemos mostrar nuestro nivel, rindiendo alto", añadió.