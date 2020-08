Venta de Fox Sports México no perjudica transmisiones de la Liga MX

Los clubes mexicanos que firmaron con Fox Sports México, están protegidos a pesar de que la venta de la empresa no se concreta, eso sí a la larga deberán de bajar sus pretensiones económicas, como el resto de los equipos con las demás televisoras.

La venta del canal Fox Sports México, debía concretarse desde ayer, era una de las condiciones para que Disney se fusionara con Fox Sports en Estados Unidos.

Debido a la pandemia de Covid-19, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), amplió el plazo en varias ocasiones, el primero se vencía en noviembre de 2019, pero se movió a mayo, después hasta el 3 de agosto, y ahora hasta octubre.

"La pandemia ha frenado todo. Se habla que en estos momentos ESPN ha soportado la operación, aunque es algo que no se puede confirmar, y también que ejecutivos de Fox encabezados por Robert Murdock [antiguo dueño de Fox Sports en EU] quieren comprar el canal, pero esta crisis lógicamente lo ha frenado", comenta Luis Ramón Carazo, consultor y consejero de empresas, catedrático del ITAM, experto en negocios deportivos y columnista de EL UNIVERSAL.

En cuanto a los equipos que están firmados con esta compañía, León, Pachuca, Monterrey, Tijuana y Santos Laguna están por el momento protegidos, "por sus contratos vigentes, pero cuando estos terminen deberán de renegociar y más con los nuevos dueños, porque vendrán nuevas cláusulas y deberán de bajar pretensiones", menciona Víctor Pavón, analista económico y CEPO de la Oxford Competition Economics & Competition Commision.

La tardanza en la venta, también tiene que ver, con la crisis que se vive en el país, pues los inversionistas y los patrocinadores, no quieren arriesgarse en invertir:

"Se prevé que México caerá un 12 por ciento, y para hacer publicidad debe de haber empresas que puedan vender y tampoco hay consumo. El efecto de que no tengas pronósticos de cuando se recuperará esto, ha depreciado los valores, seguro ha bajado los precios de las empresas, pero hay desconfianza para entrarle...", agrega Carazo.

A pesar de eso, la IFT tiene que tomar decisiones. "Urge que la IFT aclare que va a pasar con esta venta, porque entra la incertidumbre. La obligación es que los canales estén actuando en forma independiente de Disney, porque si no ahí se violan las normas de la competencia", señala Víctor Pavón.

Uno de los frenos de la operación, "es que cualquier operación comercial en esta época, viene con desventajas importantes. Por ahí llega el comprador que va a poner cientos de peros en el precio, y los vendedores no tienen soporte para defender su posición, hoy todo se ha abaratado" finalizó Pavón.

Se habla de que hay o había tres empresas muy interesadas en hacerse de Fox Sports México: NBC, AT&T y DAZN, las cuales tendrán dos meses más, para decidir.