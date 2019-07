Veracruz corre el riesgo de no jugar el Apertura

Ciudad de México.- No hay plazo que no se cumpla y este viernes se terminó el tiempo para que Fidel Kuri, propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, liquidara los adeudos que mantenía con jugadores por salarios caídos.

Sin embargo, lo anterior no se llevó a cabo, toda vez que se pudo averiguar que al menos a cuatro jugadores que salieron de la institución durante este mercado, se les sigue debiendo dinero, inclusive hasta por tres meses de atraso.

Ello se suma a lo revelado por el extécnico de los escualos, Guillermo Vázquez, quien el miércoles dijo que Kuri Grajales aún mantenía una deuda con él por 20 millones de pesos por mantener la categoría en la temporada 2017-2018 y que de acuerdo a lo que le dijo el Presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, si no lo pagaba le impedirían a los escualos jugar el Apertura 2019.

Uno de los jugadores que aún no reciben su pago, es el delantero ecuatoriano Yeison Guerrero, que si bien jugó apenas 18 minutos en el Clausura 2019, tenía contrato firmado con Veracruz desde que llegó a México el semestre pasado, por lo que además de que se lo rescindieron de manera unilateral, denunció en entrevista que desde hace semanas nadie le responde en el club y solo le dan largas en cuanto al dinero que le deben. Hasta el día de hoy, fecha límite, tampoco le pagaron a él y a otros tres de sus compañeros.

"Tengo varios días, dos a tres meses, esperando el pago. Yo me escribo con uno de los dirigentes del club, y eso es mi molestia que me tiene hoy, que mañana, y me tienen como un niño. Puedo entender la molestia de ellos (del club), no jugué nada, pero eso no es culpa mía.

"Me dieron la oportunidad de jugar 20, 25 minutos, o sea nada. No se lo merece un jugador, están irrespetando mi profesión, como un profesional que me considero tengo que hacerme respetar. Me urge irme (a mí país), que me paguen porque tengo deudas que pagar porque aquí mi señora dio a luz y debo dinero", dijo en entrevista vía telefónica.

De acuerdo al artículo 90 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, publicado el 9 de julio en la página de la Federación Mexicana de Futbol, se establece que: "Para que un club pueda iniciar la Fase de Calificación, así como su participación en la Fase Final de cualquiera de los torneos que integran la temporada, es requisito indispensable que cumpla con no adeudar ninguna cantidad registrada ante la FMF, por concepto de Resolución emitida por la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, además de no tener adeudo registrado con jugadores y/o Clubes que provengan de organismos internacionales como FIFA, CONCACAF y CONMEBOL".