Vergara brilla; Napoli derrota a Fiorentina

MILÁN.- Antonio Vergara está dando a los seguidores del Napoli un héroe local en medio de una crisis de lesiones cada vez más profunda en el campeón defensor de la Serie A el sábado.

Vergara anotó un gol espectacular a mitad de semana en la Liga de Campeones y contribuyó con un tanto y una asistencia en la Serie A para ayudar al Napoli a vencer 2-1 a la Fiorentina.

Esa fue la primera victoria del Napoli en cuatro partidos en todas las competiciones, y redujo la diferencia con el líder de la Serie A, el Inter de Milán, a seis puntos. El Inter jugará en Cremonese el domingo.

Sin embargo, la victoria tuvo un costo ya que el capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, fue llevado al hospital en lágrimas en la primera mitad con una sospecha de rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.

El Napoli ha luchado con lesiones —algunas a largo plazo— toda la temporada y los jugadores que están fuera incluyen a Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, David Neres, Billy Gilmour, Matteo Politano y Amir Rrahmani.

"Es partido tras partido tras partido teniendo que usar jugadores que deberían estar descansando", dijo el entrenador del Napoli, Antonio Conte. "Conozco este tipo de lesión (de Di Lorenzo), parece una rotura de ligamento cruzado. Es algo muy malo, sabemos cuánto significa para nosotros.

"Luego alguien dice que nos quejamos. No nos están ocurriendo lesiones normales, sino graves. Y es difícil remendar las cosas sin importar cuánto lo estemos haciendo. El equipo está haciendo algo extraordinario".

El Napoli buscaba recuperarse tras ser eliminado de la Liga de Campeones el miércoles después de una derrota 3-2 ante el Chelsea.

Vergara anotó su primer gol para el Napoli en esa derrota y añadió a eso su primer gol en la Serie A el sábado, en el minuto 11. Rasmus Højlund fue bloqueado por los defensores de la Fiorentina al intentar recoger un balón largo, pero eso permitió a Vergara hacerse con él y avanzar rápidamente antes de disparar al ángulo inferior derecho.