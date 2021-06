Verstappen gana Premio de Estiria; "Checo" Pérez finaliza cuarto

Max Verstappen dominó el Gran Premio de Estiria, casa de Red Bull, para regalarle la victoria a la escudería austriaca. El mexicano Sergio Pérez, compañero del neerlandés, concluyó en la cuarta posición.

La racha de dos podios consecutivos para Checo fue cortada por los Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente, en el Red Bull Ring.

El tapatío se quedó a milésimas de segundo sobre el finlandés.

"El auto estuvo escendido", fueron las palabras de Verstappen, dominador del GP austriaco de principio a fin. El neerlandés nunca tuvo complicaciones en el Red Bull Ring y se encargó de que Hamilton observara su alerón a lo lejos.

Con este resultado, son cuatro victorias consecutivas para la escudería austriaca, tres de Max y una de "Checo".

Aunque para Mercedes, el doble podio es un impulso de confianza, aunque Hamilton ya está a 18 unidades de Verstappen en el campeonato de pilotos.

Pérez intentó subirse al podio, pero no alcanzó a las flechas plateadas en la recta final de la carrera austriaca.

"Checo" voló después de su segunda parada en boxes. Para las últimas 13 vueltas, el tricolor no soltó el acelerador para alcanzar a Bottas; preguntó a su equipo si matemáticamente era posible llegar al finlandés y la respuesta fue "sí". Pero los cálculos fallaron, porque Pérez ya no alcanzó al europeo, quien completó el podio.

La próxima semana, se repite la sede, en la que Red Bull buscará seguir con el dominio.