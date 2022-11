Verstappen habla de su relación con "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Max Verstappen se convirtió en uno de los pilotos más criticados al final de la temporada de la Fórmula 1 por su relación con Sergio "Checo" Pérez, así que el neerlandés habló al respecto.

El rumor de una relación rota entre Max y "Checo" surgió cuando el actual campeón de la Fórmula 1 no cumplió una indicación de Red Bull para dejar pasar al mexicano en el Gran Premio de Brasil, sin embargo, Verstappen puntualizó que no hay una enemistad tras este hecho.

"Creo que si explicara lo motivos, la gente seguiría sin entenderlo", afirmó Max.

"La gente tampoco entiende lo que ocurre entre bastidores a lo largo de la temporada, la gente piensa que no soy un piloto de equipo, cuando siempre soy muy abierto", señaló.

Max recalcó que él está a favor de las expresiones en redes sociales, sin embargo, prefiere que sean sobre su persona y no con sus familiares.

"Si la gente no está de acuerdo y no le gustó, no hay problema, si tocan a mi familia, entonces ya es un problema", sentenció Max Verstappen.