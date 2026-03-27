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Vetadas atletas transgénero de pruebas olímpicas

Por AP

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Vetadas atletas transgénero de pruebas olímpicas

GINEBRA.- Las atletas transgénero quedaron excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el COI acordara el jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los deportes, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

"La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas", indicó el Comité Olímpico Internacional, quien añadió que se determinará mediante una prueba genética obligatoria una vez en la carrera de una atleta .

No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la halterófila Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar una medalla .

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